Online-Versandhändler aus Krefeld Galaxus macht Produktmängel publik

Deutschland ist Europameister in Sachen Retouren: Nach einer konservativen Schätzung der Forschungsgruppe Retourenmanagement der Otto-Friedrich-Universität Bamberg wurden in Deutschland im Jahr 2020 etwa 315 Millionen Pakete retourniert. Im europäischen Vergleich hatte Deutschland im Jahr 2020 mit 56 Prozent den größten Anteil an Nutzern von Retouren.