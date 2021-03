Onlinw-Umfrage in Krefeld : Bürger sollen Fischelns Zukunft mitgestalten

Krefeld In einer Online-Befragung, die ab dem 10. März freigeschaltet ist, können Fischelner Bürger sich äußern und so einen Beitrag für die Entwicklung ihres Stadtteils leisten.

(cpu) „Fischeln macht mit“ heißt eine Online-Befragung, die ab Mittwoch, 10. März, für rund vier Wochen freigeschaltet ist. Bis zum 10. April können Fischelner Bürger über die Umfrage ihre Meinung zu vielen Themen mitteilen und haben so die Möglichkeit, die Zukunft des Stadtteils ein stückweit mitzugestalten. Die Stadtverwaltung möchte in der Befragung von den Bürgern wissen, was sich bereits heute positiv in Fischeln darstellt, aber auch, wo Bürger Probleme oder Bedarfe sehen. Gespräche hat es bereits mit Stadtteilexperten aus den Vereinen, dem Handel und dem Gesundheitswesen gegeben.