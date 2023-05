Argentinischer Musiker Omar Massa bekommt Krefelder Bandoneon-Preis verliehen

Der Krefelder Bandoneon-Preis wird am 27. Mai an den international renommierten Bandoneon-Spieler Omar Massa verliehen. Die Auszeichnung erinnert an Heinrich Band (1821-1860). Das Bandoneon wurde nach den Krefelder Instrumentenhändler benannt, weil er mit der so genannten „rheinischen Tastatur“ entscheidend zu seiner Entstehung beitrug. Erst nach Bands Tod wurde das Bandoneon um 1900 das Hauptinstrument des Tangos und eroberte die Welt. Der Förderverein für das Kulturbüro der Stadt Krefeld verleiht gemeinsam mit der Sparkassen-Kulturstiftung Krefeld anlässlich des 650. Stadtjubiläums den mit 6500 Euro dotiert Preis.