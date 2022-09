Krefelder Feuerwehrfrau über Vorurteile und Hürden : „Feuerwehr – was machst du denn da?“

Feuerwehrfrau Olivia Wedemann ist über Umwege zu ihrem Beruf gekommen und war erstaunt, wie abwechslungsreich die Arbeit ist. Als sie in der Ausbildung war, war sie allein unter Männern. Foto: Mark Mocnik

Krefeld Nur 1,34 Prozent aller Berufsfeuerwehrleute in Deutschland sind Frauen. Eine von ihnen ist Olivia Wedemann in Krefeld. Sie weiß, welche Hürden Frauen in diesem Beruf zu nehmen haben – und welche Vorurteile es gibt.