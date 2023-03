Geschäftsführer zieht sich ins Privatleben zurück Oliver Loskant kehrt Firma Object Carpets den Rücken

Durch die Zusammenführung von Toucan-T und Object Carpet stellte sich das Unternehmen noch stärker auf und investierte in eine erfolgreiche Zukunft. Unternehmen stünden vor gewaltigen Herausforderungen: Die rasante Digitalisierung und Internationalisierung sowie neue Arbeitswelten, Gesundheit und Ressourcenschutz verlangten nach neuen Denkweisen und Lösungen. In der Fertigung, im Vertrieb, in der Produktentwicklung sowie rund um den Service und Kundenkontakt, erklärte Object Carpet. Das alles seien Bereiche, in denen das Unternehmen seit vielen Jahren zu den Schrittmachern gehöre. Um weiter vorne mitzuschwimmen, stelle sich der Betrieb neu auf.