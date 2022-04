Neue Beratungsstelle in Krefeld : Offene Sprechstunde in Arztpraxen bietet Hilfe für Kinder

Krefeld Seit einem Jahr läuft das Pilotprojekt „kinderstark – NRW schafft Chancen“ in Zusammenarbeit von Stadtverwaltung, Diakonie und Ärzten.

Die Gespräche in den Praxen laufen vertraulich ab. Die Vermittlung erfolgt in den meisten Fällen über die Mitarbeiterinnen in den Praxen, ein Austausch zwischen Arzt und Lotsin findet nur statt, wenn das von den Beratenden gewünscht ist. „Familien, Jugendliche, Erwachsene: Die Bandbreite an Menschen, die das niedrigschwellige Angebot annehmen, ist groß. Die Sorgen und Ängste sind vielfältig, oft folgt dem Erstgespräch in den Praxisräumen eine weitergehende Beratung“, erklärt Gramm. Hinter dem Ganzen steht die Idee, dass Kinder- und Jugendarztpraxen in den ersten Lebensjahren nahezu alle Kinder, Jugendliche und deren Eltern erreichen, die Gynäkologen nahezu alle Schwangeren. Selbst schwer erreichbare Familien stellen ihre Kinder aufgrund akuter oder vermeintlich gesundheitlicher Probleme vor oder nehmen die Schwangerenvorsorge in Anspruch. Es geht darum, die gesamte Entwicklung des Kindes besser in den Blick zu nehmen, um den psychisch belasteten Familien bestmöglich und frühzeitig helfen zu können. Das fängt bereits in der Schwangerschaft an und geht bis zum Eintritt in das Berufsleben. „Die Sprechstunde wird angenommen, es ergänzt unser bestehendes Beratungsangebot sehr gut. Das Projekt funktioniert in Krefeld. In anderen Städten ist das nicht unbedingt so“, berichtet Vogt.