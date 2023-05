Tag der offenen Gartenpforte Paradies mit „Pipi-Kaka-Land“

Walter ist schon da. Mit seinen zweifarbigen Augen schaut der weiße Kater die Besucher freundlich an. Die Mieze will wissen, was passiert. Und natürlich auch die eine oder andere Streicheleinheit abstauben. Walter lebt mit zehn weiteren Artgenossen am Flünnertzdyk in Traar. Dort hat sich Familie Wohlgemuth/ Lunderstedt ein kleines Paradies geschaffen, das sie am Samstag bei der Veranstaltung „Offene Gartenpforte“ Besuchern zeigen wird.