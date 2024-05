Neuer 100-Millionen-Euro-Auftrag für Krefeld Österreichische Bundesbahn stockt Zugflotte auf fast 300 Desiro ML aus Uerdingen auf

Das Krefelder Werk in Uerdingen an der Duisburger Straße ist mit seinem mehr als 2000 Beschäftigten das nach Angaben der Eigentürmerin und Betreiberin Siemens Mobility GmbH weltweit modernste Werk für die Produktion von Hochgeschwindigkeits- und Regionalzügen. Dort wird parallel an bis zu 14 verschiedenen Typen gebaut. Der langjährige Kunde Österreichische Bundesbahn (ÖBB) habe nun die nächsten 21 Nahverkehrszüge Desiro ML für mehr als 100 Millionen Euro bestellt, berichtete eine Siemens-Sprecherin.