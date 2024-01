Siemens Mobility Werk in Uerdingen Österreicher ordern erste 70 Züge aus Großauftrag

Wenige Monate nachdem Siemens Mobility eine Ausschreibung der Österreichischen Bundesbahn (ÖBB) von bis zu 540 einstöckigen Elektrotriebzügen gewonnen hat, kam der erste Auftrag: Der Kunde habe nun die ersten 70 Züge, die in großen Teilen im Werk von Siemens Mobility in Uerdingen an der Duisburger Straße hergestellt und im benachbarten Wildenrath getestet werden, abgerufen, berichtete eine Unternehmenssprecherin.