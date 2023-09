Riesenauftrag für fünf Milliarden Euro Österreicher bestellen 540 Elektrotriebzüge

Mit diesem Auftrag stößt der Hersteller und Entwickler von Hochgeschwindigkeits- und Regionalzügen in eine Dimension vor, die Siemens Mobility im internationalen Geschäft nur selten erreicht. Berichtete der Konzern im vergangenen Quartal von Auftragseingängen in Rekordhöhe, so bewegten sich die größten Bestellungen um Summen von rund 2,5 Milliarden Euro. Die neue Order der Österreichischen Bundesbahn (ÖBB) erreicht das doppelte Volumen – sprich fünf Milliarde Euro.