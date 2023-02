Arbeitskampf in Krefeld ÖPNV-Streik zu Karneval ist der Super-Gau

Krefeld · „Es sind zeitnah Aktionen geplant, auch in Krefeld“, so Philipp Einfalt, Vorsitzender des DGB-Stadtverbands. Vor allem im Sozial- und Erziehungsdienst in der Seidenstadt drohen Arbeitsniederlegungen.

10.02.2023, 05:15 Uhr

Die SWK sind vorbereitet auf einen Streik: Bei den Stadtwerken liegen die Notfahrpläne für Busse und Bahnen ganz oben in den Schubladen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)