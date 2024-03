Einschränkungen am Dienstag, 5. März, und Mittwoch, 6. März ÖPNV-Streik – diese Busse und Bahnen fahren in Krefeld

Nachdem zuletzt am 29. Februar und 1. März landesweit Beschäftigte des Nahverkehrs die Arbeit niedergelegt haben, ruft Verdi nun erneut zu zweitägigen Warnstreiks auf. Am Dienstag und Mittwoch stehen landesweit zahlreiche Busse und Bahnen ganztägig still. Im Rahmen der Tarifverhandlungen für die Beschäftigten im kommunalen Nahverkehr in NRW erhöht die Gewerkschaft noch einmal den Druck auf die Arbeitgeber. Die Verhandlungen werden am 11. und 12. März in Dortmund in dritter Runde fortgesetzt.