Verdi ruft für Freitag zu Arbeitsniederlegungen auf ÖPNV-Streik in Krefeld – diese Busse und Bahnen fahren

Geduld und Flexibilität sind gefragt: Fahrgäste des öffentlichen Nahverkehrs (ÖPNV) müssen am Freitag, 2. Februar, auch in der Seidenstadt mit erheblichen Einschränkungen bei Bussen, Straßenbahnen und U-Bahnen rechnen. Pendler sind ebenfalls betroffen. Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) hat in vielen kommunalen Verkehrsbetrieben – unter anderem auch bei der SWK-Mobil in Krefeld – einen Warnstreik ausgerufen. „Die Kollegen bei der SWK werden ganztägig ab der Frühschicht die Arbeit niederlegen“, so Krefelds Verdi-Bezirksgeschäftsführer Dominik Kofent. Eine Kundgebung durch die Stadt sei nicht geplant, man werde sich aber morgens am SWK-Gelände treffen.