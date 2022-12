Wer wann im Krefelder Rathaus zwischen den Tagen arbeitet Stadtverwaltung zwischen Weihnachten und Neujahr geschlossen

Die Krefelder Stadtverwaltung wird zwischen Weihnachten und Neujahr in weiten Bereichen geschlossen bleiben. Diesmal bleiben die Büros von Dienstag, 27., bis einschließlich Freitag, 30. Dezember, geschlossen. Die Mediothek und die Volkshochschule, das Kulturbüro, das Niederrheinische Literaturhaus, die Musikschule sowie das Stadtarchiv bleiben ebenfalls zu. Nicht von dieser Regelung betroffen sind die städtischen Eishallen, das Badezentrum Bockum sowie die Museen, sie werden zwischen den Feiertagen öffnen. Natürlich werden der Fachbereich Gesundheit und die Feuerwehr im Dienst sein. Das Corona-Diagnosezentrum an der Königstraße wird an Heiligabend und vom 27. bis 30. Dezember jeweils von 8 bis 13.30 Uhr öffnen, an den Weihnachtsfeiertagen und Silvester/Neujahr bleibt es geschlossen. Ab Montag, 2. Januar, gelten wieder die normalen Öffnungszeiten.