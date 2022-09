Tag des offenen Denkmals : Krefelds Denkmäler öffnen ihre Türen

Das Haus Steiner wurde im Jahr 1929 von Hans Poelzig an der heutigen Kliedbruchstraße 67 erbaut. Foto: Florian Monheim /

Krefeld Jährlich findet am zweiten Sonntag im September der Tag des offenen Denkmals statt. An diesem Tag bieten bundesweit tausende historische Stätten ein buntes Programm. Auch in Krefeld gibt es einiges zu erleben.

Der Tag des offenen Denkmals bietet jährlich die Gelegenheit, die historischen Stätten der Umgebung zu besuchen oder sie neu zu entdecken. Bundesweit nehmen tausende Eigentümer teil und bieten Führungen, Konzerte und einen Blick hinter sonst vielleicht verschlossene Türen. Auch in Krefeld können die Besucher einiges entdecken, wenn sich am Sonntag, 11. September, die Türen der Villa Merländer, des Hauses Steinert (Poelzig-Haus), der Katholischen Kirche St. Bonifatius in Stahldorf, der Pax Christi Kirche, des Landschaftsparks Heilmannshof, des historischen Klärwerks und Et Klöske öffnen. Wir haben die wichtigsten Programmpunkte zusammengefasst.



Et Klöske In Krefeld-Uerdingen befindet sich die Kapelle eines im 14. Jahrhunderts gegründeten Hospitals. Ursprünglich war es das Gasthaus zum Heiligen Michael. Die einstmals karitative und soziale Einrichtung diente bis Anfang des 19. Jahrhunderts der Pflege der Kranken, Armen, Waisen und Obdachlosen, aber auch als Unterkunft für Reisende und Pilger. Später wurde sie von der Stadt als Schule, Feuerwehrhaus und Gefängnis genutzt. „Nach ihrer Zerstörung im 2. Weltkrieg entdeckte man beim Wiederaufbau eine Secco-Malerei, die teilweise saniert werden konnte“, heißt es im Begleittext zum Programm. Seit 2003 ist sie im Besitz der Schlaraffia Crefeldensis e.V., die zur Erhaltung beiträgt.

Info Seidenkultur auf digitaler Kultur-Spur Das Motto des Tages des offenen Denkmals lautet „Kultur-Spur“. In diesem Sinne versucht das Haus der Seidenkultur eine Antwort auf die Frage zu finden, wohin uns die Kulturspur künftig führt. Die Antwort: in eine digitale Welt. Und darum geht es am Sonntag, 11. September, im Krefelder Seidenmuseum an der Luisenstraße 15. Dass das Haus der Seidenkultur digital auf der Höhe der Zeit ist, davon können sich die Besucher am eintrittsfreien Tag des offenen Denkmals in der einstigen Paramentenweberei Hubert Gotzes überzeugen, so die Veranstalter. In der Zeit von 11 bis 17 Uhr wird ein Tablet präsentiert, das als digitaler Begleiter den Einzelbesucher in Bild, Ton und Text durch das Museum führt. „Ein Avatar erklärt Geschichte und Handwerk und alles rund um die Seide von der Raupe bis zum feinen Stoff. Die Auswahl trifft jeder individuell, insgesamt gibt es zwei Stunden ein kontrastreiches Info-Programm.“

Programm Von 11 bis 17 Uhr finden halbstündige Führungen durch das Gebäude statt. Der Eintritt ist frei. Die Führungen sind für Kinder geeignet.

Das historische Klärwerk in Uerdingen wurde 1908/09 vom Architekten Georg Bruggaier erbaut. Die Anlage war bis 1962 in Betrieb. Foto: Fotofreunde Krefeld

Adresse Oberstraße 29 in 47829 Krefeld

Historisches Klärwerk Nur einen 15-minütigen Spaziergang vom Et Klöske ist das Klärwerk der Stadt Krefeld zu finden. Christoph Becker führt die Besucher an diesem Tag durch die Anlage. Das Klärwerk wurde in den Jahren 1908/09 vom Architekten Georg Bruggaier für das Kanalamt der Stadt Krefeld erbaut „und zählt zu den letzten erhaltenen historischen Kläranlagen (mindestens) in Europa. Es ist im Jugendstil als eines der ersten parabelförmigen monolithischen Betonbauwerke mit hochwertiger und langlebiger Ausstattung konstruiert“, heißt es auf der Seite zum Denkmaltag. „Die Reinigungsanlage für Abwasser war bis 1962 in Betrieb, wurde danach nochmals als Pumpstation umgenutzt, danach war es rund 20 Jahre verlassen und fast vergessen.“

In Uerdingen nur 1,5 Kilometer vom Klärwerk entfernt befindet sich die Kapelle Et Klöske. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Programm In der Zeit von 12.30 bis 19.30 Uhr findet alle drei Stunden eine zweistündige Führung statt. Eine Anmeldung ist erforderlich unter www.klaerwerk-krefeld.org/index.php/sonderfuehrungen/

Adresse Rundweg 20-22 in 47289 Krefeld

Der Heilmannshof in Traar besticht durch seine Vielfalt an Flora und Fauna. Foto: Stadt Krefeld

St. Bonifatius Die Katholische Kirche in Stahldorf ist eine unterschätzte Schöne mit sehenswertem Interieur. Die farbenfrohen, teils in schöner figürlicher Darstellung gehaltenen Kirchenfenster stammen von Hubert Spierling und Theodor Giesberts. Sperling arbeitet vor allem abstrakt, Giesberts ist mit einem Fenster über Adam und Eva mit der Schlange vertreten. Zu den historischen Kostbarkeiten gehören eine Holzfigur Madonna mit Kind, entstanden um 1500 in Süddeutschland, dann eine Pieta aus dem 17. Jahrhundert sowie eine Monstranz, die um 1800 aufwendig figürlich gestaltet gefertigt und stark vom Barock geprägt ist. Sehenswert ist ferner der Taufbrunnen (Elmar Hillebrand) und das großes bronzene Hängekreuz, das mit Blüten und Blättern als Lebensbaum gestaltet ist. Vier Bronzeplatten zeigen Brot und Wein, die die Eucharistie thematisieren. Der Hochzeit-zu-Kana-Brunnen ist aufwendig figürlich gestaltet. Wandbehänge zeigen Heiligenbilder, darunter eine Szene aus dem Leben des Bonifatius. Sehenswert sind auch die Hauptorgel mit 16 klingenden Registern und mechanischer Traktur sowie eine Nebenorgel im Seitenschiff aus dem Jahr 1940.

Programm Um 10.45 Uhr startet eine 90-minütige Führung mit Veronika Brychcy mit Erläuterungen zu den Kunstwerken, zur Orgel und zu den Fenstern.

Adresse Bonifatiusstraße 17 in 47807 Krefeld

Villa Merländer Diese wurde 1925 vom Krefelder Architekten F. Kühnen für den jüdischen Seidenwarenhändler R. Merländer erbaut. Das Gebäude war bereits ein Obdachlosenheim zu Kriegszeiten, ab 1949 ein Hotel und in den 1960er-Jahren ein Ort zur Resozialisierung von Strafgefangenen. 1989 wurden dort Decken- und Wandgemälden von Heinrich Campendonks wiederentdeckt. Seit 1991 ist es eine NS-Dokumentationsstelle.

Programm Ab 11 Uhr findet ein dreistündiger Rundgang durch die Daueraussstellung inklusive Besichtigung des Campendonk-Raums statt. Ab 14 Uhr erläutert die Historikerin Hanna Stucki anhand des lokalen Beispiels Krefeld die Rolle der Kirche im Nationalsozialismus im Rahmen einer Führung.

Adresse Friedrich-Ebert-Straße 42 in 47799 Krefeld

Haus Steinert Wurde 1929 von Hans Poelzig für die Familie des Krefelder Textilfabrikanten Fritz Steinert erbaut. „Poelzig ist einer der Wegbereiter der architektonischen Moderne und einer der wichtigsten expressionistischen Architekten“, lautet die Beschreibung. Bekannt wurde er mit Industriebaute, dem Großen Schauspielhaus für Max Reinhardt und dem Haus des Rundfunks in Berlin.

Programm Fotoausstellung in der Zeit von 11 bis 17 Uhr.

Adresse Kliedbruchstraße 67 in 47803 Krefeld

Pax Christi Kirche Seit 2019 ist sie städtisches Denkmal. Eingeweiht wurde sie 1979. Heute beherbergt sie zahlreiche Werke zeitgenössischer Kunst des ausgehenden 20. Jahrhunderts.

Programm In der Zeit von 12 bis 18 Uhr bietet der Audienda-Chor Kaffee, Kuchen und Getränke. Von 12 bis 16 Uhr findet alle zwei Stunden ein einstündiges Konzert mit dem Ensemble Momentum statt. Um 13 Uhr gibt es eine Begegnung mit der Künstlerin Doris Kaiser. Um 15 Uhr startet eine Führung und um 17 Uhr spielen „Kathy and the Boys“.

Adresse Glockenspitz 265 in 47809 Krefeld

Landschaftspark Heilmannshof Der Privatpark ist Rückzugsgebiet einiger seltener Tier- und Pflanzenarten und erhielt 2002 den Krefelder Denkmalpreis.

Programm Von 11 bis 17 Uhr können Besucher den Park entdecken und dort etwas essen.

Adresse Maria-Sohmann-Straße 93 in 47802 Krefeld