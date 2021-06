Drei Tatverdächtige : Polizei Krefeld sucht Automatenknacker

Krefeld Die Polizei fahndet nach drei unbekannten Tatverdächtigen, die im März 2021 einen Geldautomaten der Degussa-Bank in Krefeld geöffnet haben.

Die Polizei fahndet nach drei unbekannten Tatverdächtigen, die einen Geldautomaten der Degussa-Bank geöffnet haben. Am 16. März 2021 hatten drei Männer mithilfe von Brecheisen und Spalthammer den Geldausgabeautomaten geöffnet, ohne jedoch den Tresor zu öffnen. In zeitlicher und örtlicher Nähe zum Tatort wurde ein mit überhöhter Geschwindigkeit fahrender schwarzer Audi mit Frankfurter Kennzeichen beobachtet. Laut Polizei handelt es sich bei den Werkzeugen um einen blauen, akkubetriebenen und hydraulischen Rettungsspreizer, zwei lange Brecheisen in Blau, zwei kurze Brecheisen in Rot und einen Spalthammer mit gelb-grünem Griffstück.