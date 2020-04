Jahrmärkte in Fischeln, Linn und Hüls ebenfalls betroffen : Oberbürgermeister streicht Frühkirmes wegen Corona-Krise

Wegen Corona: Die diesjährige Frühkirmes vom 8. bis 17. Mai fällt aus. Foto: Stadt Krefeld

Krefeld Um das Parken für Anwohner zu erleichtern, müssen Parkscheinautomaten und Parkscheiben ab sofort bis vorerst 19. April nicht genutzt werden.

Die Auswirkungen der Corona-Krise auf das öffentliche Leben in Krefeld werden auch in kommenden Wochen deutlich spürbar sein: „Bis zum 31. Mai werden keine städtischen Veranstaltungen durchgeführt“, erklärt Oberbürgermeister Frank Meyer. Das gelte nicht nur für mögliche Verleihungen von Bundesverdienstkreuzen. „Auch die für den 8. bis 17. Mai geplante städtische Frühkirmes wird gestrichen.“ 125.000 Euro an Einnahmen durch Standgelder hat die Kämmerei eingeplant, 75.000 Euro hätten im Gegenzug für Werbung, Energie und Sicherheit ausgegeben werden müssen. Bleibt ein Verlust von 50.000 Euro für die Stadtkasse. Ebenfalls ausfallen werden die Jahrmärkte in Fischeln (25. bis 27. April), Linn (1. bis 3. Mai) sowie in Hüls (21. bis 24. Mai).

Parallel greift die Stadtverwaltung nun zu einem außerordentlichen Mittel: Um das Parken für Anwohner zu erleichtern, müssen Parkscheinautomaten und Parkscheiben ab sofort bis vorerst 19. April nicht genutzt werden. Das heißt, das Parken ist in den hierfür ausgewiesenen Zonen kostenfrei. Parkscheinautomaten werden dafür außer Betrieb gesetzt, Münzen werden dann nicht mehr angenommen und fallen durch. „Die ungewöhnliche Maßnahme wird nötig, weil Bereiche, in denen Anwohner mit Ausnahmegenehmigungen parken dürfen, aktuell einen sehr starken Parkdruck aufweisen“, so Meyer. „Die Aussetzung der Parkraumüberwachung bedeutet allerdings nicht, dass der Außendienst untätig bleibt: Weiterhin wird kontrolliert, ob es Parkverstöße gibt“, ergänzt Stadtdirektorin Beate Zielke.

Insgesamt wurden bisher in Krefeld 305 Personen positiv auf das Corona-Virus getestet – das sind 13 mehr als am Vortag. Davon gelten 147 Menschen inzwischen als genesen. Aktuell werden in den Kliniken 21 Erkrankte behandelt, zehn liegen auf den Intensivstationen, neun werden beatmet. Die Zahl der Abstriche im städtischen Diagnosezentrum an der Schwertstraße ist auf 2987 Proben gestiegen.