Gedenken in Krefeld an die Reichspogromnacht 1938 Gedenken am 9. November – Meyer ruft Christen zur Solidarität mit jüdischer Gemeinde auf

Oberbürgermeister Frank Meyer hat die Christen in den katholischen und evangelischen Gemeinden in Krefeld dazu aufgerufen, an der Gedenkfeier zur Erinnerung an den 9. November 1938 teilzunehmen und so „ein gemeinsames Zeichen der Solidarität zu setzen“. In der Nacht des 9. Novembers 1938 sind in Deutschland zahlreiche Synagogen niedergebrannt, Geschäfte, Wohnungen und Häuser von Juden verwüstet und die Bewohner misshandelt oder getötet worden. Diese Nacht der enthemmten und von den Nazis sorgsam organisierten Gewalt ist als „Reichspogromnacht“ in die Geschichte eingegangen und gilt als Vorbote des Holocaust.