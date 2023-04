Meyer knüpft Kontakte in Südamerika Oberbürgermeister reist nach Mar del Plata

Die Beziehungen der Seidenstadt in Richtung Südamerika sind nicht neu: Bei einem virtuellen Gespräch zur internationalen Zusammenarbeit beider Städte im Februar 2021 hatte der Bürgermeister von Mar del Plata den Krefelder Oberbürgermeister nach Mar del Plata eingeladen, anschließend auch offiziell auf schriftlichem Weg. Frank Meyer hatte außerdem bei der Eröffnung der Ausstellungen LeParc und Luther in den Museen Haus Lange und Haus Esters im Mai vergangenen Jahres in Krefeld weitere Gespräche mit dem damaligen argentinischen Botschafter und dem argentinischen Generalkonsul über die Intensivierung der Beziehungen zu Mar del Plata geführt. Der Einladung nach Mar del Plata ist Krefeld nun – nach Auslaufen der Corona-Schutzverordnung – gefolgt. Geplant sei, die Beziehungen durch die gemeinsame Geschichte auszubauen, so die Stadtverwaltung.