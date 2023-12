Sportlerehrung auf der Rennbahn Oberbürgermeister hält flammende Rede für den Sport

Die Corona-Jahre hätten auch gezeigt, wie stark die Sportvereine in Krefeld sind: „In diesen Jahren sind die Mitgliederzahlen in den Krefelder Sportvereinen zunächst stark gesunken. Es gab die Sorge, dass mancher Verein das nicht überstehen wird. Und jetzt? In Krefeld sind aktuell rund 66.180 Bürger in Sportvereinen organisiert. Das sind mehr Mitglieder als vor der Pandemie “, sagte Meyer. 200 unterschiedliche Vereine gibt es in Krefeld. „Diese Zahlen machen deutlich: Krefeld ist Sportstadt – und die Bedeutung des Sports als verbindende Kraft steigt sogar.“