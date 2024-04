Sport für jedermann in Krefeld Neuer Fitnesspark im Stadtpark Fischeln eröffnet

Im Fischelner Stadtpark ist am vergangenen Samstag ein neuer Bewegungsparcours mit Fitnessgeräten eröffnet worden, der allen Bürgern frei zur Verfügung steht. Oberbürgermeister Frank Meyer hat gemeinsam mit Mitgliedern des Bürgervereins sowie des Fördervereins Stadtpark und des Fischelner Turnvereins die Eröffnung vorgenommen. Der neu entstandene Sportpark liegt direkt am Parkplatz des Hallenbades an der Kölner Straße. „Die Sportanlage ist eine absolute Bereicherung für den Stadtteil. Respekt vor dem Engagement der Bürgerschaft und der Vereine hier in Fischeln“, sagte Meyer zur Realisierung des Projektes.