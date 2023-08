Feierstunde im Historischen Ratssaal in Krefeld Oberbürgermeister Meyer ehrt Teilnehmende an Special Olympics

Die Spiele waren ein voller Erfolg. 330.000 Zuschauer, 20.000 Volunteers, 7.000 Athleten in 26 Sportarten – die Special Olympics World Games haben in Sachen Inklusion neue Maßstäbe gesetzt. Auch die Fernsehsender berichteten intensiv über dieses Ereignis. Über Inklusion wurde in den Tagen in Berlin nicht nur gesprochen, sie wurde tatsächlich gelebt. Auch mit den Sportlern der Cayman Islands hat Krefeld gefiebert. Vor dem Start der Special Olympics in Berlin war die Delegation in Krefeld zu Gast und wurde mit einer kleinen Feier im Rathaus nach dem knapp dreitägigen Programm verabschiedet. Oberbürgermeister Frank Meyer dankte beim Empfang auch noch einmal dem Team in der Verwaltung sowie den beteiligten Vereinen und weiteren Volunteers, die daran beteiligt waren, das Host-Town-Programm in Krefeld mit Leben zu füllen. Das Sportamt hatte über viele Wochen Einsatz und Engagement gezeigt.