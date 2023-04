Erdbeben in der Türkei Oberarzt des Alexianer Klinikums hilft nahe Syrien

Auch Wochen nach dem Erdbeben in der Türkei und in Syrien leistet zum Beispiel das Technische Hilfswerk (THW) weiter Unterstützung. „Wir bringen Zelte, Schlafsäcke und Isomatten in die Türkei und nach Syrien“, sagt Maren Jaschke, Referentin der Arbeitsgruppe Ausland des THW. Weitere Hilfsgüter, wie etwa Stromerzeuger, seien unterwegs. Insgesamt seien vom THW seit dem ersten Beben am 6. Februar mehr als 300 Tonnen Hilfsgüter auf Lkw in die Regionen geliefert worden oder gerade auf dem Weg dorthin. Derzeit seien Einsatzkräfte des THW-Teams „Wasser, Sanitär und Hygiene“ vor Ort, um Wasseraufbereitungsanlagen in der türkischen Region Hatay zu installieren und Mitarbeiter der örtlichen Versorger zu schulen. Die Anlagen sollen die Wasserversorgung der Bürger, die nach dem Einsturz ihrer Häuser in Camps leben, verbessern und die Ausbreitung von Krankheiten wegen mangelnder Hygiene verhindern.