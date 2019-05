Aus der Bezirksvertretung : Obdachlose bleiben in Don-Bosco-Schule

Die Obdachlosenschlafstelle in der ehemaligen Don-Bosco-Schule an der Feldstraße soll dauerhaft eingerichtet werden. Das überraschte die Bezirksvertreter in ihrer jüngsten Sitzung. Foto: Carola Puvogel

Südbezirk Dauerhaft soll in der ehemaligen Grundschule an der Feldstraße eine Schlafstelle für Obdachlose eingerichtet werden. Das erfuhren die Bezirksvertreter Süd in ihrer Sitzung am Dienstag. Sie reagierten überrascht.

Die ehemalige Grundschule an der Feldstraße soll dauerhaft als Schlafstelle für Obdachlose genutzt werden. Mit dieser Nachricht überraschte die Verwaltung am Dienstag die Mitglieder der Bezirksvertretung Süd. Eigentlich sollten die Wohnungslosen dort nur übergangsweise untergebracht werden, und zwar so lange, bis ein Gebäude an der Oppumer Straße zu diesem Zweck hergerichtet ist. Dieser Plan wurde aufgrund des sehr schlechten Zustands der dortigen Immobilie nun aufgegeben.

Die Bezirkspolitiker fühlen sich von dieser Entscheidung überrumpelt. Daniel Wingender (CDU) sagte: „Das ist uns untergeschoben worden.“ Damit bezieht er sich auf eine Änderung des Bebauungsplans, die im vergangenen Jahr im Eilverfahren erfolgt war. Mit diesem neuen Bebauungsplan ist die Gemeinschaftsunterkunft an der Feldstraße nun rechtlich zulässig und keine Sondernutzung mehr, die die Verwaltung mit den Anwohnern abstimmen müsste. „Ich habe das Bauchgefühl, dass es diesen Plan, die Schlafstelle dort dauerhaft zu belassen, schon länger gibt“, sagte Wingender.

Info Notschlafstellen in Krefeld Die Notschlafstellen für Wohnungslose konzentrieren sich im Südbezirk. Die Diakonie unterhält an der Lutherstraße 18 ein Beratungszentrum für Obdachlose mit Tagesaufenthalt und Notschlafstelle. Die Caritas bietet ganz in der Nähe an der Melanchthonstraße 68 zwölf Schlafplätze für wohnungslose Menschen mit Problemen im Bereich der illegalen Suchtmittelabhängigkeit an. Die Stadt Krefeld nutzt seit 2017 das Gebäude der ehemaligen Don Bosco Schule an der Feldstraße als Obdachlosenschlafstelle. Zuvor waren dort Flüchtlinge untergebracht.

Die Änderung des B-Plans war seitens der Verwaltung seinerzeit so begründet worden, dass ein Investor ein 5500 Quadratmeter großes Areal im hinteren Bereich der Feldstraße einer neuen Nutzung zuführen wollte. Der B-Plan wurde aber weiter gefasst und schließt unter anderem die ehemalige Grundschule mit ein. Davon, dass dort dauerhaft die Unterbringung von Obdachlosen etabliert werden sollte, war zu keinem Zeitpunkt des Verfahrens die Rede.

Die Verwaltung ließ am Dienstag mitteilen, der Standort an der Feldstraße sei dem an der Oppumer Straße auch deshalb vorzuziehen, weil er sich in räumlicher Nähe zu der Obdachloseneinrichtung der Diakonie an der Lutherstraße befindet.

In den vergangenen Jahren hatte es an der Feldstraße immer wieder Probleme mit einer Nutzerin der Einrichtung gegeben, die, wie berichtet, die Nachbarschaft über Monate mit Lärm und Sachbeschädigungen terrorisiert hatte. Seit geraumer Zeit sei aber Ruhe, sagt Bea Günther, die in direkter Nachbarschaft wohnt. „Wenn das so bleibt haben wir keine Probleme mit der Übernachtungsstelle. Man bekommt davon nicht viel mit.“ Dass die Anwohner ohne Gesprächsangebot der Verwaltung nun aber vor vollendete Tatsachen gestellt worden sind, findet sie „schwierig“.

Daniel Wingender geht es in seiner Kritik aber nicht nur um mögliche Belästigungen der Anwohner. „Auffälligkeiten sind das eine. Die Aufwertung des Südbezirks aber das andere“, sagte er. Bezirksvorsteherin Gisela Brendle-Vierke (SPD) formulierte ihre Sichtweise vorsichtig: „Ich sehe hier auf Dauer keine Notschlafstelle“, sagte sie.