Oberbürgermeister besucht Obdachlose Kritik an Krefelder Verwaltung

Bei dem Treffen nun hörte sich der Oberbürgermeister die Erzählungen Betroffener an, darunter auch viele Obdach- und Wohnungslose. „Seit über einem Jahr warte ich auf Rückmeldung vom Amt bezüglich meines Zusatzes im Schwerbehindertenausweis“, beschwerte sich Peter (Name geändert). Meyer versprach, das Anliegen auch auf individueller Ebene zu unterstützen. Er erklärte aber auch Sachverhalte, die in manchen Fällen zu langen Wartezeiten führen könnten.