Angriff der Hamas gegen Israel sei ein barbarisches Verbrechen Trauerbesuch des Oberbürgermeisters in der jüdischen Synagoge

Der Angriff der Hamas gegen Israel sei ein barbarisches Verbrechen, sagt der Oberbürgermeister. Angesichts der deutschen Geschichte erklärt er: „Ich begreife es als ein Geschenk, dass sich in Deutschland nach dem Menschheitsverbrechen Holocaust wieder jüdische Gemeinden gegründet haben, dass es in Krefeld wieder eine Synagoge gibt, in der Jüdinnen und Juden ihren Glauben leben können. Antisemitismus hat in Krefeld keinen Platz, wir dürfen Hass und Hetze gegen Jüdinnen und Juden nicht zulassen.“ Bei dem Besuch der Gemeinde hat sich Frank Meyer mit den Gemeindemitgliedern intensiv über die gegenwärtige Lage ausgetauscht. Rabbi Wagner und die weiteren Mitglieder schilderten auf Basis ihrer Gespräche mit Menschen in Israel die grausamen Taten, die den Opfern der Hamas widerfahren sind. An einem Fenster der jüdischen Gemeinde sind die Bilder der Menschen sichtbar, die beim menschenverachtenden Angriff am 7. Oktober entführt wurden. Ergriffen betrachtete Frank Meyer gemeinsam mit dem Rabbi und dem Gemeindevorstand die Bilder. „Unser Mitgefühl und eine tiefe Solidarität gilt allen Menschen in der Krisenregion, den Jüdinnen und Juden, aber auch den Menschen in Palästina, die unter dem Terror der Hamas und den Kriegsfolgen leiden.“ Die Nachrichten aus dem Nahen Osten seien erschütternd angesichts eines unermesslichen Leids der zivilen Opfer auf beiden Seiten, sagt Oberbürgermeister Frank Meyer. „Dabei dürfen wir aber nicht ignorieren, dass die gegenwärtige Eskalation durch den Angriff der Terrororganisation Hamas ausgelöst worden ist.“