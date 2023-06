Kerstin Jensen gibt Bürgermeisteramt aus privaten Gründen ab Krefelder OB-Kandidat Kühn stimmt gegen Kesselhaus

CDU-Politiker Timo Kühn will Oberbürgermeister in Krefeld werden. Der 40-jährige Groß- und Außenhandelskaufmann tritt bei der Kommunalwahl in zwei Jahren gegen Amtsinhaber Frank Meyer (SPD) an. Der zweifache Familienvater ist leidenschaftlicher Krefelder. Und das mit einem Versprechen: „Ich möchte den Menschen in Krefeld sagen, was machbar ist. Wir brauchen Offenheit und Verlässlichkeit.“ Kühn ist seit 16 Jahren für die Christdemokraten in der Kommunalpolitik aktiv. In der Ratssitzung am kommenden Dienstag, 20. Juni, soll er außerdem das Amt des Bürgermeisters von Parteikollegin Kerstin Jensen übernehmen, die aus persönlichen Gründen diese Funktion nicht mehr ausüben kann.