Debatte um das Kesselhaus Neue Halle doch auf dem Theaterplatz?

Zurzeit stehen sich im Rat Gegner und Befürworter des Kesselhauses nahezu gleichstark gegenüber. Zustimmung signalisieren bislang SPD (16 Sitze im Rat, plus Oberbürgermeister, der in diesem Fall mitstimmen kann), Grüne (11) und Ratsherr Jan Hertzberg (Die Partei) – macht 29 bei 58 Stimmen. Skeptisch bis ablehnend äußerten sich CDU (18), FDP und AFD (beide 3), Freie Wähler und Linke (beide 2). Macht 28 Stimmen. Damit wird Salih Tahusoglu („wir Krefeld“) zum Zünglein an der Waage. Er hat sich noch nicht positioniert. Ist er pro Kesselhaus, ist die Planung durch.