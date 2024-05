Aktion der NS-Dokumentationsstelle Stolpersteine sollen wieder glänzen

Wie in vielen anderen Städten erinnern auch in Krefeld „Stolpersteine“ – in das Straßenpflaster eingelassene Messingplättchen – an das Schicksal der vielen Krefelder, die in der Zeit des Nationalsozialismus verfolgt und zum größten Teil ermordet wurden. Auch 79 Jahre nach dem Tag der Befreiung sind die Stolpersteine nicht nur Erinnerung, sondern zugleich Mahnung. Damit sie diese Funktion erfüllen können, ist es nötig, dass die durch Schmutz und Witterung oft nahezu unsichtbar gewordenen Mahnmale regelmäßig gereinigt werden.