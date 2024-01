Festsitzung der Prinzengarde Krefeld Wie der Westfale Hendrick Wüst bei der Steckenpferd-Verleihung den Saal rockte

Man unterschätze nicht die Ironiefähigkeit von NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst, der ja dem angeblich humorresistenten Stamme der Westfalen entsprungen ist. In seiner Dankesrede für die Ernennung zum Steckenpferd-Ritter hat Wüst (fiktiv) an die Adresse von Friedrich Merz gefragt, was denn besser sei: die Ampel-Regierung jetzt oder die Zeit unter Kanzlerin Angela Merkel. Und Hendrik Wüst ließ Merz mit einem Lied von Brings antworten: „Nä, wat wor dat dann fröher en superjeile Zick“. Das war eine fein gesetzte Spitze. Bekanntlich sind Merz und Wüst Rivalen, bekanntlich gilt Merz als Anti-Merkelianer, bekanntlich fällt die Bilanz der Merkel-Jahre in der Union nicht nur positiv aus (schon gar nicht bei Merz), und bekanntlich hat Wüst Merkel demonstrativ einen Orden verliehen. Herrlich.