NRW-Landwirtschaftsministerin in Krefeld „Dann haben wir bald keine Igel mehr“

Igel mit teils schweren Schnittverletzungen, unterernährt, dehydriert oder voller Maden: In einem solchen Zustand kommen hilfsbedürftige Igel im „Casa dei Riccio“, dem Haus der Igel, in Hüls an. Ehrenamtliche Helfer versuchen dann, die Tiere gesund zu pflegen – nicht immer mit Erfolg, dafür unter immer widrigeren Bedingungen. Der neue größte Feind des Igels, der Mensch, schadet den Tieren nämlich auf vielfältige Weise. Über den Verein und die Igelhilfe in Krefeld informierte sich nun auch NRW-Landwirtschaftsministerin Silke Gorißen (CDU). Sie möchte den Tieren damit eine Plattform geben und die Bevölkerung für mögliche Schutzmaßnahmen sensibilisieren.