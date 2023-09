NRW-Grillmeisterschaft ist am 17. September in Hüls Krefeld sucht die Super-Griller

Krefeld · Am 17. September wird in Hüls gebrutzelt, was das Zeug hält: 13 Teams aus ganz NRW ermitteln die besten Griller des Landes. Dem Siegerteam winkt das Ticket zur Weltmeisterschaft.

08.09.2023, 13:00 Uhr

Am Sonntag wird in Krefeld der NRW-Meister im Grillen gesucht. Foto: dpa-tmn/Karl-Josef Hildenbrand