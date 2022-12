Hilfsprogramm für Menschen auf der Straße Notschlafstelle und Tagesplätze für Obdachlose immer offen

Verschiedene Notschlafstellen bieten Hilfe an, Tagesaufenthalte in beheizten Räumen werden angeboten, die Streetworker sprechen die Menschen an. Die Verwaltung befindet sich dazu im ständigen Austausch mit der Wohlfahrtspflege. „Die aktuelle Kälteperiode zeigt einmal mehr die Notwendigkeit solcher Angebote für die betroffenen Menschen. Wir passen die Angebote flexibel an die Bedarfe an. So konnten unsere Krefelder Streetworker durch aufsuchende Obdachlosenarbeit in den Früh- und Nachtstreifen bereits mehrere Personen überzeugen, das Angebot des Aufenthalts in der Notschlafstelle anzunehmen und sich so vor Wind und Wetter zu schützen“, sagt Sozialdezernentin Sabine Lauxen.