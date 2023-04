Medizinische Versorgung in Krefeld Feiertag: Ambulante Notdienste sind im Mai einsatzbereit

KVNO-Vorstandsvorsitzender Dr. Frank Bergmann ist mit Blick auf die Entwicklung erleichtert: „Es war uns ein äußerst wichtiges Anliegen, dass diejenigen, die die 116 117 telefonisch kontaktieren, schnell und unkompliziert Hilfe bekommen. Dadurch werden auch sowohl die ambulanten als auch die stationären Notdienste an den hiesigen Kliniken massiv entlastet. Kamen die Anrufenden bei der 116 117 nicht durch – was in der Vergangenheit leider zu häufig passiert ist –, haben sie sich im Zweifelsfall direkt auf den Weg in die Notdienstpraxis gemacht. Dass sich die Erreichbarkeit in so kurzer Zeit deutlich verbessert hat, bestätigt uns in der Neuorganisation der Service-Hotline im Sinne der Patientinnen und Patienten in Nordrhein.“