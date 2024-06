Kultur in Krefeld Krefelder Jury nominiert Gerhard Hahn für den „City-Artist 2024“

Der Krefelder Gerhard Hahn, 1956 in Bendorf am Rhein geboren, war bis 2022 Professor für Produktdesign an der Hochschule Niederrhein. Über ihn sagt die Jury: „Mit neuesten technischen Mitteln aus den anwendungsbezogenen Ingenieurswissenschaften schafft er Formen und Strukturen, die sich einer technischen Anwendung entziehen und sich umgekehrt organischen Formen annähern.“ Und weiter: „Über die Jahre ist ein konsequent durchstrukturiertes Werk entstanden. Gerhard Hahn bezieht eine eigenständige, sich stetig weiter entwickelnde künstlerische Position.“