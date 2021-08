Benefiz in Krefeld : Noch anmelden für den Krefelder Hospiz-Lauf 2021

Einen gemeinsamen Zieleinlauf wird es wegen der Pandemie auch diesmal am Hospiz am Blumenplatz nicht geben. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Zum zehnten Mal lädt der Stadtsportbund zu der beliebten Veranstaltung ein. Es gibt elf Spots mit verschiedenen Sportarten, darunter auch Eislaufen und Stand-Up-Paddling.

„Der Hospiz-Lauf ist die derzeit einzige Möglichkeit in Krefeld, an einem Tag so viele verschiedene Sportarten auszuprobieren – und dazu noch etwas für einen guten Zweck zu tun“, sagt Jens Sattler, Geschäftsführer des Stadtsportbundes Krefeld (SSB). Er lädt dazu ein, sich noch kurzfristig für den „10. Krefelder Hospiz-Lauf“ anzumelden. Der SSB organisiert die Veranstaltung am 26. September, von 10 bis 13 Uhr, Corona-bedingt wieder als dezentrale Veranstaltung mit insgesamt elf verschiedenen Lauf-/Sport-Spots im gesamten Krefelder Stadtgebiet und in St. Tönis.

Jeder Spot wird von einem Krefelder Verein organisatorisch betreut, es können aber auch Nicht-Vereinsmitglieder mitmachen. Zentrales Element sind die traditionellen Lauf- oder Walking-Strecken über verschiedene Distanzen, die den Ursprung der Benefiz-Veranstaltung zugunsten der Hospiz-Arbeit in Krefeld bilden. Dazu gibt es aber auch Schwimm-, Segel- oder Stand- Up-Paddling-Angebote (Freibad Neptun, E-See und Waldsee) sowie Eislaufen in der Rheinlandhalle. Wichtig: Jeder Spot wird so organisiert, dass die geltenden Corona-Vorsichtsmaßnahmen mit Rückverfolgbarkeit gewahrt bleiben.

Jeder Teilnehmer unterstützt mit seinem Startgeld (10 Euro) die Arbeit im Hospiz am Blumenplatz in Krefeld. Der SSB sammelt die Startgelder und leitet sie – dank der Unterstützung der Sponsoren aus Krefeld ohne jeden Abzug – weiter an die Hospiz Stiftung Krefeld. „Es ist sehr bedauerlich, dass wir wieder keinen Zielpunkt am Hospiz organisieren können, aber wir sind dankbar, dass die Krefelder Sportlergemeinschaft weiter an unsere Gäste und ihre Angehörigen denkt und sie unterstützen möchte“, so Prof. Roland Besser (Vorsitzender Hospiz Stiftung Krefeld).

Auch der „Vater des Hospiz-Laufes“, Dieter Hofmann, freut sich, dass der Lauf in diesem Jahr sein zehnjähriges Bestehen feiert: „Als wir anfingen, gab es nur einen Startpunkt am Löschenhofweg und den Lauf bis zum Hospiz. Dass wir jetzt elf Punkte anbieten können, gibt viel mehr Menschen die Möglichkeit, sich zu beteiligen und ihren Beitrag zu einer sehr besonderen Stimmung zu leisten.“

Auch Hospiz-Leiter Alexander Henes blickt mit Spannung auf den 26. September: „Im letzten Jahr haben wir die Spots ja besucht, und ich war beeindruckt, wie begeistert auch schon die Kinder mit dabei waren. Wir brauchen eine Verankerung des Hospiz-Gedankens in der Gesellschaft, denn wir können unsere Arbeit für sterbende Menschen nicht ohne Spenden aus der Bevölkerung leisten“, betont er.