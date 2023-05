Flüchtlingsgipfel - die Kennzahlen für Krefeld Noch 170 Plätze an Reserve für Flüchtlinge

Vor dem Hintergrund des Flüchtlingsgipfels in Berlin wollten wir den Stand der Dinge in Krefeld wissen, wie viele Flüchtlinge die Stadt zurzeit aufgenommen hat. Die Frage sei leider zu unbestimmt, erläuterte eine Stadtsprecherin. „Der Flüchtlingsbegriff ist nicht konkret definiert“, hilfsweise werde daher die Zahl der Menschen genannt, die aktuell in den Unterkünften der Stadt Krefeld für geflüchtete Menschen leben. „Hier sind aber auch Personen dabei, die bereits einen Schutzstatus zuerkannt bekommen haben.“ Nicht erfasst seien andere Gruppen mit einem Pass eines Drittstaates (Staatsangehörige, die vom Recht auf europarechtliche Freizügigkeit ausgeschlossen sind), die gegebenenfalls schon in einer selbst angemieteten Wohnung leben. Zurzeit leben demnach 1.922 Menschen in den städtischen Unterkünften, davon 332 aus der Ukraine.