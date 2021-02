Staffelübergabe beim Fußball-Drittligisten : Noah Company übernimmt Anteile am KFC Uerdingen

Noah Company übernimmt Anteile am KFC Uerdingen

Krefeld Investor Mikhail Ponomarev hat nun auch offiziell mit sofortiger Wirkung seine Anteile am Fußball-Drittligisten an armenische Investoren abgegeben.

(oli) Stabübergabe beim KFC Uerdingen: Der scheidende KFC-Präsident und Investor Mikhail Ponomarev hat nach langer Suche und vielen Gesprächen neue Investoren für den KFC Uerdingen gefunden. Wie berichtet, übernimmt die Noah Company mit Sitz in Armenien mit sofortiger Wirkung die Anteile am Fußball-Drittligisten. Das gab der Verein am Mittwoch nun auch offiziell bekannt.