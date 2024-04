Vorschlag von Grünen und SPD No Mow May – Idee zur Stärkung der Pflanzen- und Tiervielfalt

Was heutzutage in Deutschland einen englischen Titel hat, kommt nicht unbedingt aus Großbritannien. In diesem Fall aber doch: Britische Naturschützer haben den No Mow May erfunden und Krefelder Grüne und Sozialdemokraten wollen den mähfreien Monat Mai nun auch in der Seidenstadt praktiziert wissen, um der Artenvielfalt vier Wochen der Stärkung zu gönnen. Bekanntlich erwachen im Mai die Frühlingsgefühle besonders stark, was auch für die Tierwelt gilt.