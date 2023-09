Krefeld spielt mit Großes Wochenende der Brettspiele in fünf Ländern

Monopoly, Hase und Igel, Mensch ärgere dich nicht oder Minecraft zählen in Deutschland zu den bekanntesten und beliebtesten Spielen. Um Klassiker und Neuerscheinungen geht es bei den 11. „Tagen des Gesellschaftsspiels“: Unter dem Motto „Stadt-Land-Spielt!“ laden am Wochenende 16./17. September Veranstalter an mehr als 230 Standorten in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, in Belgien und in Dänemark zu Gesellschaftsspielen ein. Krefeld ist unter Federführung der Brettspiel-Verrückten zum achten Mal dabei.