Krefelds Abschied von einem Stück Geschichte Erinnerungen an die glanzvolle Zeit des Kaufhofs

Der Kaufhof sei ein Anziehungspunkt gewesen, beschreibt es Sabine Borchert. „Ich habe in den 90er Jahren meine Lehre in Krefeld gemacht und bin gerne in der Mittagspause zum Kaufhof gegangen. Dort bekam man alles. Zudem machte ein Bummel Spaß. Es war immer schön dekoriert, dazu gab es leise Hintergrundmusik. Es war einfach schön, dorthin zu gehen. Den Kaufhof kannte jeder. Daher war er auch ein beliebter Punkt in Krefeld, an dem man sich getroffen hat. Ich bedauere es sehr, dass er seine Türen schließt“, sagt Borchert. Die Türen hat Ingo Klein noch in bester Erinnerung. „Ich fand es als Kind so schön, wenn man durchging und die warme Luft einen umwehte. Das war im Winter jedes Mal ein so angenehmes Gefühl“, sagt Klein. Die Rolltreppen übten als Kind eine ebenso große Faszination auf ihn aus. Eine Kindheitserinnerung ist es auch, die Anne Spee an den Kaufhof in früheren Jahren zurückdenken lässt. „Ich bin im Kaufhof als Kind meiner Mutter mal abhandengekommen. Ich wollte nicht aus der Spielzeugabteilung raus, und als meine Mutter in der Umkleide der Damenmode war und mir eingeschärft hatte, mich nicht vom Fleck zu rühren, wollte ich alleine zu Teddybären und Co zurück. Leider ging das schief und ich habe mich verlaufen. Ich gehöre damit zu den Lautsprecherausrufen wie: Die kleine Anne hat ihre Mutter verloren“, erzählt Spee lachend.