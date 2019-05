Titelrolle : Niewöhner in Felix-Krull-Verfilmung

Krefeld Der aus Hüls stammende Schauspieler Jannis Niewöhner übernimmt die Titelrolle in einer Verfilmung des Thomas-Mann-Romans „Die Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull“. Das Drehbuch besorgt Daniel Kehlmann.

Jannis Niewöhner, Star der Amazon-Serie „Beat“, steigt auf der Karriereleiter immer weiter nach oben. Der geborene Hülser hat eine neue Titelrolle zu verzeichnen: In der Romanverfilmung zu „Die Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull“ von Thomas Mann spielt Niewöhner den narzisstischen Protagonisten. Ein Wagnis: Das Filmprojekt tritt in die Fußstapfen der legendären Verfilmung mit Horst Buchholz, der mit seiner Darstellung des Felix Krull ein Stück Filmgeschichte geschrieben hat.

Buchholz, Jugendidol der Nachkriegszeit, wusste in den Fünzigern die Rolle des Krull weislich auszufüllen. Dafür erhielt er neben dem Filmpreis Bambi auch erste Anerkennung über die deutschen Grenzen hinaus. Seinen internationalen Durchbruch erreichte der Schauspieler vier Jahre später mit der amerikanischen Komödie „Eins, Zwei, Drei“ unter der Regie von Billy Wildder. Buchholz war ein Doppeltaalent: Er verkörperte überzeugend ernste Rollen (im Western Die glorreichen Sieben“), und er war ein grandioser Komödiant. Ein Talent, das jetzt auch Niewöhner zeigen möchte. Als Krull findet er sich zum ersten Mal in einer komödiantischen Hauptrolle wieder. Bekannt wurde der Krefelder durch Jugendfilme wie „TKKG und die rätselhafte Mind-Machine“, „Die Wilden Hühner und die Liebe“ oder „Sommer“. Seinen ersten Auftritt hatte er bereits mit zehn Jahren in einem „Tatort“. Den endgültigen Durchbruch in Deutschland erreichte der jetzt 27-Jährige mit dem Drama „Vier Könige“. Zu seinen letzten Kinoprojekten gehören die Filme „Smaragdgrün“, „Jugend ohne Gott“ und „Asphaltgorillas“. Für seine Hauptrolle in der Amazon-Serie „Beat“ wurde Niewöhner zudem mit dem Grimme Preis 2019 für die Darstellung des titelgebenden Protagonisten geehrt.