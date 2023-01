Aktiver Umweltschutz in Krefeld Niepkuhlen sollen Klimawandel trotzen

Info

Die Niepkuhlen sind ein früherer Altrheinarm, der in der Folge erst durch menschliche Eingriffe in Form von Torfabgrabungen im 18. und 19. Jahrhundert seine heutige Gestalt annahm. In den vergangenen Jahren mit zahlreichen heißen Sommern fiel der Gewässerzug partiell immer wieder trocken. Die Folgen dieser Klimaveränderungen zeigen sich unter anderem auch an den Niepkuhlen.