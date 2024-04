Junge Union grenzt sich von CDU ab „Niemand mag das Seidenweberhaus von außen“

In die endlos erscheinende Diskussion über die Zukunft des Seidenweberhauses und des Theaterplatzes in der Innenstadt bringt die Jugendorganisation der Krefelder CDU einen neuen Aspekt ein: Die Junge Union weist im Grunde darauf hin, dass niemand das Äußere des Betonklotzes aus der Architekturepoche des Brutalismus mag. „Ich kenne viele, die mit den räumlichen Gegebenheiten des Seidenweberhauses sehr zufrieden sind - seien es die Akustik bei musikalischen Aufführungen oder der einzigartige Charakter bei Karnevalsveranstaltungen. Zu einem Gesamtbild eines Gebäudes gehört aber auch sein Erscheinungsbild nach außen. Hier sind mir keine positiven Wortmeldungen zum Gebäude bekannt. Vielmehr wirkt der Betonklotz fehl am Platz und fügt sich nicht ins Gesamtbild der Umgebung ein“, erklärte der Kreisvorsitzende Marc Julia van Oirschot.