Niederrheinische Sinfoniker spielen im Theater Krefeld „Helden der Leinwand“ bieten großes Kino für die Ohren

Zuvor war Morricones weniger bekannte Komposition zum Film „Cinema Paradiso“ zu hören. An den Anfang hatte man Patrick Doyle gestellt - er hat „Viel Lärm um nichts“ von und mit Kenneth Branagh und Emma Thompson vertont. Dann folgte Ron Goodwin mit der Musik zu „Die tollkühnen Männer in ihren fliegenden Kisten“ – und seinem herrlich leicht wiedererkennbaren Song zu „Miss Marple“ mit Margaret Rutherford. Der erste Teil des Abends endete mit den melancholischen Kulleraugen von Guilietta Masina an der Seite von Antony Quinn in „La Strada“ und dem Trompetensolo daraus: Michael Pürerfellner spielte.