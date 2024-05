Programm fürs 6. Sinfoniekonzert in Krefeld Große Musik im Zeichen des aktuellen Kriegs in der Ukraine

Das aktuelle Kriegsgeschehen in der Ukraine spiegelt sich im Programm des 6. Sinfoniekonzerts, das die Niederrheinischen Sinfoniker am Dienstag, 14., und Freitag, 17. Mai, jeweils ab 20 Uhr im Seidenweberhaus spielen. Generalmusikdirektor Mihkel Kütson hat bewusst das Programm so gestaltet mit Werken von Ullmann, Böhme und Schostakowitsch.