Preisverleihung in Krefeld Julia Klöckner erhält Niederrhein-Eule

Und noch ein weiteres Thema lag der CDU-Politikerin am Herzen. Deutschland, so sagte sie, sei schon lange vor der Ampel in den Schutz des Klimas eingestiegen. Seit 1990 habe das Land 40 Prozent der Emissionen eingespart bei einer Verdopplung der Wirtschaftsleistung. Was die Koalition jetzt mache, sei falsch. Der grüne Wirtschaftsminister Habeck wolle mit dem aus Steuermitteln ermäßigten Industriestrom grüne Planwirtschaft für Großkonzerne, während für den Mittelstand die Marktwirtschaft bliebe. Oder anders: Der Großbäcker fahre die Vorteile ein, während der kleine Backbetrieb sich mit den hohen Strompreisen herumschlagen darf. Klöckner schloss mit der Forderung: „Wir müssen jetzt kämpfen, wir müssen uns anstrengen!“ Und erntete dafür anhaltenden Applaus.