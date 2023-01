Nachfolger gefunden in der Krefelder Innenstadt New Yorker zieht ins frühere Thalia-Haus

Das Bekleidungsunternehmen New Yorker hat vor gut 40 Jahren in Kiel mit seinem ersten Laden klein angefangen. Heute umfasst New Yorker SE 61 Tochterfirmen mit nach eigenen Angaben mehr als 1150 Filialen in 47 Ländern und beschäftigt über 23.000 Mitarbeiter. Die Gruppe New Yorker zählt sich als inhabergeführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Braunschweig zu den größten internationalen Modemarken. Und größer werden will der Bekleidungskonzern auch in der Stadt Krefeld.