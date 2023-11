Im Dachsbau in Krefeld „Neuwirths Büersch“ promovieren zu Doctores humoris causa

Wer von draußen in die wohlige Wärme des „Dachsbau“ strebt, kollidiert mit einer jungen Blondine, die mit einer Freundin an einem Stehtisch in ein Gespräch vertieft ist. Bevor er Wirt Klaus-Jürgen Wiewroth die Frage stellen kann, ob er seine bürgerliche Traditionskneipe in ein Jugendcafé umgewandelt habe, erkennt der eintretende Gast gerade noch rechtzeitig, dass es sich bei den jungen Frauen um zwei Schaufensterpuppen handelt, die als Interieur der Kneipe mitten unter den Gästen posieren. Damit ist der Dachsbau sicher der richtige Ort für einen wiederkehrenden Stammtisch der Doctores humoris causa und auch für den Promotionsakt des neuen Doctors jeweils zum Datum des Karnevalsauftakts.