Änderung der Förderrichtlinie trifft Krefeld Neustart für Freischwimmer-Planung im alten Stadtbad

„Die neuen Förderrichtlinien verändern das Vorgehen vieler Kommunen – so auch in Krefeld“, beschreibt Marcus Beyer. „Bislang konnten wir Anträge für Projekte stellen, die sich in einem frühen Planungsstand befinden. Das geht nun nicht mehr: Wir müssen in Leistungsphase 6 sein und somit schon genau wissen, was, wie, wann und zu welchen Kosten umgesetzt werden soll. Das bedeutet in Folge, dass wir Förderanträge erst viel später stellen und zukünftig dann auch Zuschüsse entsprechend erst viel später einplanen können.“